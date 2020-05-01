Начинающие тюменские ведущие прокачают навыки с федеральным экспертом

| Фото: пресс-службы мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-службы мультицентра "Моя территория"

15 начинающих ведущих прокачают навыки на недельном образовательном марафоне по ведению событий. Марафон пройдет с 18 по 24 мая.

Его участников ждут ежедневные видео задания по культуре речи, умению удерживать внимание аудитории, написанию сценариев и самопрезентаций, а также домашние задания. Трое самых успешных марафонцев получат призы — брендированные рюкзаки.

В роли наставника выступит федеральный эксперт - выпускник "Школы Первого канала", телеведущий канала "ОТВ" Даниил Вычегжанин. Он познакомит участников с методами воздействия на аудиторию, коммуникативными навыками, ораторским искусством и расскажет, как выходить даже из самых курьезных ситуаций. Также он научит начинающих ведущих правильно привлекать к себе внимание.

"Основная задача онлайн-интенсивов — предоставить начинающим ведущим экспресс-погружение в тему с возможностями освоения необходимых компетенций и приобретения опыта от федерального эксперта. В итоге каждый участник сможет задать собственный вектор развития в направлении ведения событий", - рассказала исполнительный продюсер мультицентра "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Подать заявку на марафон можно до 16 мая. Участие бесплатное. Предварительно нужно зарегистрироваться здесь. Следить за новостями марафона можно в соцсетях проекта, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".