Ишимские врачи спасли от последствий инсульта девяносто девятилетнюю пациентку

| Фото: Ишимская областная больница №4 | Фото: Ишимская областная больница №4

Восстановиться после инсульта помогли 99-летней пенсионерке врачи Ишимской областной больницы №4, сообщает пресс-служба учреждения.

Жительницу Ишимского района доставили в больницу на скорой помощи 2 мая. Состояние на момент поступления было тяжелое: частично была парализована правая сторона тела, нарушена речь, перекошено лицо – классические симптомы инсульта.

"Учитывая, что родные сразу отреагировали на жалобы Варвары Васильевны, и бабушка оперативно была доставлена в первичное сосудистое отделение больницы Ишима - шанс спасти ей жизнь был высок, даже несмотря на возраст", - рассказывает лечащий врач Фируз Бахридинов.

В свои 99 лет баба Варя, как она представляется, ведет активный образ жизни, проживает отдельно от родных, самостоятельно занимается огородом. Благодаря заботе и уходу медиков, своей энергии и жизнелюбию бабушка быстро пошла на поправку. На фоне терапии быстро начала отмечаться положительная динамика: ушел паралич правой стороны тела, рука и нога стали двигаться. Варвара Васильевна кушает сама, пытается ходить самостоятельно с помощью ходунков. К ней возвращается возможность говорить: слова с каждым днем долгожительница произносит все четче.

Успешная реабилитация возрастной пациентки – это командная работа мультидисциплинарной бригады: врачей, медицинских сестер, инструкторов ЛФК, психолога, физиотерапевта, логопеда, эрготерапевта. Весь коллектив первичного сосудистого отделения под кураторством заведующей Наталии Холмовой активно занимался лечением.

Сейчас пациентку выписали из стационара, возвращение в любящую семью, по словам доктора Бахридинова, придаст Варваре Васильевне сил, и уже через месяц она сможет вернуться к обычному режиму жизни.