Водитель легковушки погиб в аварии в Нижнетавдинском районе

| Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

Водитель легкового автомобиля скончался в результате ДТП в д. Чугунаево Нижнетавдинского района 15 мая.

ДТП произошло примерно в 4 часа 15 минут в районе дома №29 на ул. Таллинская. Здесь в столб въехал автомобиль ВАЗ-2114. По предварительной причине, он не справился с управлением.

"Водитель 1987 года рождения – житель этой деревни – немного не доехал до дома", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Последствия ДТП обнаружила женщина, которая проходила там под утро. Был водитель трезвым или нет, определит судебно-медицинская экспертиза.

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, обстановка на дорогах Тюменской области обострилась. За сутки произошло шесть ДТП, один человек погиб, 11 получили различные ранения.

Инна Пахомова