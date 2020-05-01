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Водитель легковушки погиб в аварии в Нижнетавдинском районе

Происшествия, 10:58 15 мая 2020

Гоставтоинспекция Тюменской области | Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

Водитель легкового автомобиля скончался в результате ДТП в д. Чугунаево Нижнетавдинского района 15 мая.

ДТП произошло примерно в 4 часа 15 минут в районе дома №29 на ул. Таллинская. Здесь в столб въехал автомобиль ВАЗ-2114. По предварительной причине, он не справился с управлением.

"Водитель 1987 года рождения – житель этой деревни – немного не доехал до дома", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

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Последствия ДТП обнаружила женщина, которая проходила там под утро. Был водитель трезвым или нет, определит судебно-медицинская экспертиза.

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, обстановка на дорогах Тюменской области обострилась. За сутки произошло шесть ДТП, один человек погиб, 11 получили различные ранения.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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