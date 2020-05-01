Аграрии Тюменской области выполнили план сева на 40%

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Сельхозпроизводители Тюменской области выполнили около половины весенних полевых работ, сообщает региональный департамент АПК.

По данным на 14 мая, экватор посевной преодолели в Заводоуковском городском округе — здесь на полях посеяно 53 % зерновых и зернобобовых культур. При этом общая площадь в округе одна из самых больших — 55,6 тыс. га. Здесь же аграрии уже выполнили 100 % работ по созданию минерализованных полос, обеззараживанию семян, ранневесеннему боронованию, осуществили более 50 % посадок овощей, высадили 45 % картофеля и посеяли горох полностью.

Первым предприятием области, которое завершило посевную кампанию на своих полях, стало акционерное общество Заводоуковского городского округа "Лесное". К работе его механизаторы приступили 30 апреля и всего за две недели полностью завершили яровой сев на площади 2 тыс. 555 га.

Отметим, еще семь районов области выполнили 40 и более процентов ярового сева зерновых и зернобобовых культур. В тройке лидеров Ишимский (50 %) и Упоровский районы (44 %). В целом по области на 14 мая выполнено почти 40 процентов работ по яровому севу (более 300 тыс. га), 40 % работ по посадке овощей и 42 % работ по посадке картофеля.