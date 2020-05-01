Тюменские призывники сдадут тест на COVID-19

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В весенний призыв более 1 тыс. 400 юношей Тюменской области отправятся в армию, но перед этим они сдадут тесты на COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.

Медкомиссия впервые началась дистанционно. Чтобы разграничить потоки новобранцев, врачи заранее изучили их документы, выдали направления на обследования. В военкомате у каждого новобранца сначала проверяют температуру, затем его осматривают 14 врачей. В списке обязательных обследований - тестирование на коронавирус.

Сотрудники комиссариатов, медработники осознают всю ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и выполнение госзадачи по комплектованию Вооруженных Сил РФ молодым пополнением. Задачи весеннего призыва регион выполнит полностью, уверен военный комиссар Тюменской области Александр Моторин.

Первая отправка тюменских призывников запланирована на 15 июня. По прибытии в военчасти их ожидает 14-дневный карантин и повторный тест на коронавирус.

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