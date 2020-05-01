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В Викуловском районе восстановят более четырехсот гектаров лесов

Общество, 10:57 18 мая 2020

devitems.com

170 га охватит план работ по лесовосстановлению в Викуловском районе в 2020 году.

Как рассказал директор филиала Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов Владимир Пленкин, 75 га из них уже посажено. Еще 250 га охватят дополнительным лесовосстановлением - это повторная посадка взамен частично погибших лесных культур.

"Наша задача - не только сохранение, но и восстановление лесов после рубок. Все работы по посадкам мы планируем завершить до конца мая", - отметил Владимир Пленкин.

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# Викуловский район , лесовосстановление

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