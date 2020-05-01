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Молодой кот Эсперанто ищет дом

Общество, 13:07 18 мая 2020

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Черно-белый кот по кличке Эсперанто нуждается в хозяине. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

В марте 2019 года его нашли котенком в мусорном баке. Сейчас Эсперанто чуть больше года. Он здоров, чипирован и стерилизован. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Напомним, выбрать другого питомца или помочь "Потеряшкам" с передержкой можно здесь.

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Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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