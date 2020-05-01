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Минстрой разработал правила предоставления субсидий на "Умный город"

Общество, 11:34 18 мая 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Правила предоставления регионам субсидий на "Умный город" разработал Минстрой России. Ведомство предлагает оказывать адресную финансовую поддержку лучшим проектам в области "Умного города" по результатам конкурса, сообщает Региональный информационно-образовательный центр.

Утвержден порядок и условия для проведения конкурсов по отбору проектов. Победители получат господдержку из федерального бюджета, начиная с 2020 года. Направить ее можно будет на реализацию проекта по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения в городское хозяйство отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе цифровых технологий.

Федеральная комиссия будет сформирована с участием представителей федеральных органов исполнительной власти и отдельных экспертов по вопросам цифровизации городского хозяйства. Контроль за целевым использованием полученных средств будет возложен на Минстрой.

Напомним, Тюмень с индексом 58,31 вошла в тройку лидеров среди крупных городов с населением от 250 тыс. до одного миллиона человек. Рейтинг по индексу IQ городов был разработан и опубликован Минстроем России в начале марта 2020 года в ходе исполнения ведомственного проекта "Умный город", который реализуется в рамках нацпроектов – "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика".

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# Минстрой , умный город , цифровизация

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