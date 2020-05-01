Почти двести пар поженились в Тюменской области в апреле

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

192 брака заключено в Тюменской области в апреле. 93 – в Тюмени, 34 – в Тюменском районе, по 13 – в Тобольским и Ишимском районах. Еще 5 – в Заводоуковском, 2 – в Ялуторовском районах.

Не было бракосочетаний в Бердюжском, Сладковском, Сорокинском, Уватском районах. Такова статистика Управления ЗАГС по Тюменской области, с которой ознакомился "Вслух.ру".

Напомним, что с 1 апреля до 1 июня в соответствии с постановлением правительства приостановлена государственная регистрация заключения и расторжения брака. В исключительных случаях, предусмотренных российским законодательством, заключение брака разрешается производить лишь в присутствии молодоженов, без приглашенных в помещения органов ЗАГС Тюменской области.

Тем временем в родильных домах Тюмени продолжается государственная регистрация рождения ребенка. Зарегистрировать и получить свидетельство о его рождении можно в перинатальном центре (ул. Даудельная, 1), родильном доме № 2 (ул. Холодильная, 58), родильном доме № 3 (ул. Баумана, 31).

Всего в апреле 2020 года в Тюменской области было выдано 1 тыс. 471 свидетельство о рождении (в марте – 1 тыс. 483), в том числе 1 044 – в Тюмени, 99 – в Тобольском, 71 – в Ишимском, 34 – в Заводоуковском, 31 – в Ялуторовском, 7 – в Тюменском районах.