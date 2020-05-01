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Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Общество, 10:50 16 мая 2020

tourprom.ru | Фото: tourprom.ru

Крупные туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетами в июне, сообщает "Интерфакс".

Такое решение принято из-за полной неопределенности с датами снятия ограничений как в России, так и за рубежом. Туры аннулируют Coral Travel, ANEX Tour, PEGAS Touristik. Компании предлагают клиентам перенести поездки и использовать уже внесенную оплату для приобретения туров на более поздние даты вплоть до конца 2021 года.

Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость. Для регулярных рейсов размер возврата зависит от политики авиакомпаний.

Как сообщалось, из-за ограничения Россией и другими странами международного авиасообщения для предотвращения распространения коронавируса сотни тысяч российских туристов не смогли отправиться за рубеж по приобретенным путевкам.

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# отпуск , туроператоры

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