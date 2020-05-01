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Новый проект о моде запущен в Тюмени

Общество, 15:52 16 мая 2020

Тюменский ЦУМ во ВКонтакте | Фото: Тюменский ЦУМ во ВКонтакте

В Тюменской области запущен новый проект о моде "Тюменский шмот". В проекте рассказывается о тюменских дизайнерах одежды.

Пока брендов на странице представлено 12, но список постоянно пополняется. Кроме этого, любой желающий может собрать свой уникальный образ в flash-игре. Все вещи, используемые в приложении, созданы тюменскими дизайнерами.

"Мне всегда было интересно наблюдать за стильными людьми на улице. Как они круто подбирают детали одежды: носки, шарф, головной убор, аксессуары и при этом выглядят круто!" — поделился автор проекта Вахтанг Кусаев.

Также на странице есть интервью с главным стилистом телеканала СТС Александром Роговым. Он просмотрел несколько тюменских брендов и дал им оценку, пишет "Мой портал".

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