Тюменцам рассказали, как выбрать полезную клубнику

| Фото: сайт мэра Москвы | Фото: сайт мэра Москвы

В тюменских фруктовых, овощных магазинах и гипермаркетах началась продажа клубники и арбузов.

О том, насколько клубника натуральна и полезна в средине мая, рассказала главный специалист отдела детства департамента здравоохранения Тюменской области Надежда Казакевич.

"Натуральными сейчас могут быть ягоды из Испании, Израиля и Египта, где уже начался сезон созревания. В России же они спеют в конце мая – начале июня. Также необходимо помнить, что к продуктам, особенно купленным на улице, надо относиться с осторожностью. Обязательно тщательно их промывать и не забывать, что употребление в больших количествах может негативно сказаться на здоровье. А людям с аллергией на цветение деревьев именно в это время вообще не стоит есть черешню, клубнику и абрикосы", – прокомментировала эксперт.

Что же касается арбузов, то их время созревания - это начало августа. В областном департаменте здравоохранения предупреждают, что то, что есть на прилавках сейчас, вполне может быть выращено с применением каких-то ускорителей роста и пестицидов, пишет "АиФ - Западная Сибирь".