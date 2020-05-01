Названы самые востребованные вакансии

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

1 тыс. 309 организаций Тюменской области на 1 апреля 2020 года заявили о 11 тыс. 542 вакансиях, а на 29 апреля информацию о 11 тыс. 469 вакансиях предоставили 1 тыс. 247 работодателей. Об этом сообщили в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района.

В режим самоизоляции снижение числа заявок на вакансии можно отметить в таких сферах, как деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (на 42%), обеспечение электрической энергией, газом и паром (на 14%), обрабатывающие производства (на 11%), строительство (на 3,6%). Уменьшился объем заявляемых вакансий по профессиям менеджера по продажам, продавца-консультанта, агента по продаже недвижимости.

В то же время стали больше, чем когда бы то ни было, требоваться медицинские специалисты, специалисты по перевозке грузов, а также по профессиональной, научной и технической деятельности, продавцы продовольственных товаров, сообщает "Тюменская область сегодня".

Среднюю зарплату водителю автомобиля работодатели предлагают в пределах 36 тысяч рублей (на конец апреля оставались чуть более 700 вакансий). Охранники могут получать в среднем 19 тысяч рублей (456 мест). Продавцы продуктовых магазинов могут рассчитывать в среднем на зарплату 20 тысяч рублей (311 вакансий), а инженеры – 33 тысячи рублей (206 заявок от работодателей).

"Уже в марте мы отметили появление и рост заявок от работодателей по позициям пробоотборщик (работа в экологической лаборатории), лаборант-рентгеногаммаграфист (медицинский центр). Ранее таких вакансий не было", – добавили в центре занятости.