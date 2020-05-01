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Тюменские предприятия предоставляют продуктовые наборы нуждающимся гражданам

Общество, 20:34 16 мая 2020

группа "ПРОДО" | Фото: группа "ПРОДО"

В Тюмени стартовала благотворительная акция, которую реализуют группа "ПРОДО" и "Яндекс" при поддержке Геронтологического центра Тюменской области и областного Центра реабилитации инвалидов.

Продуктовые наборы получат около 4 тысяч жителей Тюменской области.

"Доставляют помощь по месту жительства волонтеры местных социальных служб , - говорит директор птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" Оксана Величко. - Получают продуктовые наборы семьи с детьми-инвалидами и одинокие пенсионеры. Списки адресатов сформированы Геронтологическим центром Тюменской области и областным Центром реабилитации инвалидов".

Первыми помощь при поддержке администрации Тюменского района уже получили 838 человек. Это семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями и одинокие пенсионеры.

"Акция стала федеральной. Она охватывает все регионы, где расположены предприятия "ПРОДО". В течение мая помощь получат социально незащищенные категории граждан в Новосибирске, Уфе, Перми, Тюмени, Калуге, Омске и Клину. Это как раз та реальная помощь людям, о необходимости которой говорит президент России Владимир Путин", - пояснила Оксана Величко.

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