ФК "Тюмень" завершил чемпионат ПФЛ на десятом месте

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" финишировал на 10 месте группе "Урал-Приволжье" ОЛИМП-Первенства ПФЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Исполком РФС принял решение о досрочном завершении сезона 2019/2020 в первом и втором дивизионах российского футбола. В первенстве ПФЛ итоговое турнирное положение команд зафиксировано по результатам 17-ти туров, которые были сыграны в прошлом году.

"Тюмень", которая из-за коронавируса в 2020 году не провела ни одного официального матча, финишировала десятой. Первое место занял дебютант турнира - тольяттинский "Акрон". В случае успешного прохождения процедуры лицензирования волжане в следующем сезоне будут выступать в ФНЛ.