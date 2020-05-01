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ФК "Тюмень" завершил чемпионат ПФЛ на десятом месте

Спорт, 17:55 16 мая 2020

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" финишировал на 10 месте группе "Урал-Приволжье" ОЛИМП-Первенства ПФЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Исполком РФС принял решение о досрочном завершении сезона 2019/2020 в первом и втором дивизионах российского футбола. В первенстве ПФЛ итоговое турнирное положение команд зафиксировано по результатам 17-ти туров, которые были сыграны в прошлом году.

"Тюмень", которая из-за коронавируса в 2020 году не провела ни одного официального матча, финишировала десятой. Первое место занял дебютант турнира - тольяттинский "Акрон". В случае успешного прохождения процедуры лицензирования волжане в следующем сезоне будут выступать в ФНЛ.

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# ФК Тюмень , футбол

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