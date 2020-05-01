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Тюменцы пообщаются с капитаном команды "Что? Где? Когда?" в прямом эфире

Общество, 09:34 17 мая 2020

md-eksperiment.org | Фото: md-eksperiment.org

Тюменцы пообщаются с капитаном команды телевизионной версии "Что? Где? Когда?" Константином Рудером. Трансляция пройдет 18 мая в 20 часов.

Прямой эфир пройдет в инстаграм-аккаунте руководителя Интеллектуального движения Тюменской области olegvoykin. Присоединиться к эфиру приглашают всех любителей телеигры "Что? Где? Когда?".

" Константин хороший друг нашего сообщества. Он уже два раза приезжал в Тюмень — был почетным гостем и ведущим на осеннем чемпионате Тюменской области по интеллектуальным играм, а также проводил серию мастер-классов для игроков. Так что эфир получится очень тёплым", — рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Прямые эфиры со звездами элитарного клуба "Что? Где? Когда?" проходят с 6 апреля в рамках проекта "Лучше дома". Гостями выступили обладатели "Хрустальной совы" Михаил Скипский и Борис Белозёров, а также обладатели "Хрустального атома" Ольга Быкова, Денис Галиакберов и Инна Семёнова, пишет "Мегатюмень"

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