Глава Рослесхоза: ситуация с весенними лесными пожарами в стране стабилизирована

Фото: rosleshoz.gov.ru Фото: rosleshoz.gov.ru

Ситуацию с лесными пожарами на территории страны удалось стабилизировать, несмотря на погодные аномалии ограничения, связанные с профилактикой коронавирусной инфекции.

Об этом, подводя предварительные итоги весеннего периода лесопожарного сезона, заявил заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

Он отметил, что в начале 2020 года лесопожарная обстановка была сравнительно спокойной. Наблюдалось значительно меньшее число лесных пожаров и их площади по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства.

"В начале апреля ситуация стала меняться. Возможно, это связано с тем, что в дни, объявленные нерабочими, люди по-своему интерпретировали режим самоизоляции, выехали на природу и допустили нарушения правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих территориях. Соответственно, к середине апреля количество и площади лесных пожаров превысили показатели за аналогичный период предыдущего года. Для стабилизации обстановки Рослесхоз по запросу регионов подключил федеральный резерв "Авиалесоохраны", и во взаимодействии с региональными лесопожарными службами ситуацию удалось нормализовать", – сказал Сергей Аноприенко.

О том, что на данный момент отмечается повышение эффективности охраны лесов от пожаров по сравнению с прошлым годом, говорит тот факт, что сейчас площадь, пройденная огнем в лесах с начала года, на 190 тыс. меньше, чем за такой же период 2019 года. Еще одним успешным маркером названо значительное снижение площадей пожаров в стране в период майских праздников. Всего в период с 30 апреля по 11 мая удалось ликвидировать более 900 лесных пожаров на общей площади более 190 тыс. га. Площадь лесных пожаров в период майских праздников сократилась в сравнении с таким же периодом прошлого года в 2,5 раза, а если сравнивать с показателями 2018 года, то в 4 раза.

"Во время ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавируса, тушение происходит в обычном порядке, без сокращения сил, техники, а при необходимости с их наращиванием. Поэтому хотел бы поблагодарить сотрудников всех лесопожарных служб, МЧС за их добросовестный, ответственный труд, за то, что несмотря на все сложности и ограничения в это непростое время, они продолжают свою работу ради спасения леса и людей", – подчеркнул глава Рослесхоза.

Он также рассказал о том, как шла подготовка к лесопожарному сезону. Вопросы с финансированием начали решать еще в декабре 2019 года, на обеспечение пожарной безопасности в лесах регионам было выделено более 6 млрд рублей. Сергей Аноприенко напомнил, что в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в 2019 году региональным властям также было выделено 6,3 млрд рублей на закупку лесопожарной техники и оборудования. В 2020 году на это выделено еще 3,2 млрд рублей.

"Такая масштабная модернизация технической базы финансируется на федеральном уровне впервые за долгие годы, и первые результаты уже видны, снижена средняя площадь одного пожара. Если в 2019 году она составляла 200 гектаров, сегодня - 149 гектаров. Это значит, что тушить лесные пожары стали быстрее". - пояснил глава Рослесхоза.

Всего, согласно региональным сводным планам, к тушению лесных пожаров в России может быть привлечено почти 180 тыс. человек, зарезервировано 66,5 тыс. единиц техники. К работе готовы 1 тыс. лесопожарных станций, 120 авиаотделений и около 7 тыс. пунктов противопожарного инвентаря. В рамках межрегионального маневрирования силами возможно привлечение еще 2 тыс. 350 человек и около 500 единиц техники. Также в условиях высокой горимости по запросу региональных властей могут быть привлечены 660 высокопрофессиональных парашютистов-десантников и авиапожарных "Авиалесоохраны". Половина из них сейчас задействованы на тушении пожаров в Забайкалье и Амурской области.

Сергей Аноприенко отметил, что одной из особенностей текущего лесопожарного сезона является очень ограниченный период между лесопожарными сезонами.

"Уже на протяжении нескольких лет время между сезонами сокращено до минимума. Последние пожары регистрируются в конце декабря, а первые – в начале января. В 2020 году такая тенденция сохраняется. Зима во многих регионах страны была аномально теплой, малоснежной, и первый пожар был зафиксирован уже 8 января", – сказал он.

Основной причиной лесных пожаров остается человеческий фактор, а часть лесных пожаров весной происходит из-за перехода огня в лес от палов травы и поджога мусора на землях сельхозназначения и иных категорий.

"От всей площади, пройденной огнем, на лесные пожары сегодня приходится 17 процентов, остальное – ландшафтные пожары на землях иных категорий", – добавил Сергей Аноприенко.