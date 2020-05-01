В тюменском челлендже "Передай дротик другу" участвует весь мир

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Всероссийские соревнования по дартсу "Кубок памяти Игоря Тюшнякова" и Кубок Тюменской области должны были пройти в Тюмени с 9 по 11 мая. Планы изменила пандемия коронавируса.

Чтобы поддержать друг друга на расстоянии, спортсмены решили снять небольшое видео, где передают друг другу дротик. География челленджа быстро вышла за пределы Тюмени, охватив сначала самые дальние уголки России, а затем Иран, Болгарию, Германию, Венгрию, Литву и Кипр.

Соединив видео 54 участников, тюменец Виталий Шашков получил почти шестиминутный ролик. Посмотреть его можно по ссылке: clck.ru/NRUQ7.

"Это значит, что дартс не знает границ и языкового барьера. Он затягивает больше не как игра, а как дружественное общение людей разных населенных пунктов, городов и стран. У тебя становится больше друзей, единомышленников. Недаром многие дартсмены говорят: "Подсел на иглу!" Это значит, что человек полюбил дартс", – рассказал Виталий Шашков.

Челлендж "Передай дротик другу" не заканчивается. Всех желающих присоединиться спортсмен призывает размещать небольшие видео на своих страницах во ВКонтакте под хештегом #darttofriend, а также отправить эти записи в Viber или WhatsApp на номер: +7 912 991-96-00, сообщает "Тюменская область сегодня".