Глава Тобольска помог конному клубу кормом

| Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Более четырех тонн прессованного рулонного сена передал конному клубу "Конек горбунок" глава Тобольска Максим Афанасьев.

Есть необходимость помочь им и в возведении новых конюшен. Об этом глава города написал в своем аккаунте в Instagram.

"Спасибо Сергею Маркштедеру и его команде за то, что несмотря на трудности, делают такое важное дело. Очень много детей с особенностями развития занимается у них, достигают хороших результатов, поправляют здоровье. Клубу помогаем давно, и будем это делать дальше!", - сказал Афанасьев.

Добавим, клуб "Конек горбунок" с 2015 года проводит занятия по иппотерапии. Как сообщила корреспонденту "Тюменской линии" иппотерапевт, инструктор по верховой езде Екатерина Маркштедер, с середины марта, в связи с режимом повышенной готовности, они были вынуждены прекратить занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в клубе возобновились тренировки индивидуальные, встречи с ребятами с овз пока невозможно проводить. Как только в регионе снимут все ограничения, данная работа вернется в прежнее русло.

Всего около 400 занятий проходит с мая по октябрь на базе конного клуба. Примерно 40 детей получают помощь от единственного в Тобольске дипломированного иппотерапевта Екатерины Маркштедер. Для круглогодичных занятий иппотерапевту и тренерам необходим крытый манеж. Проект его создания они разработали и представили на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2020 году. К сожалению, им не удалось попасть в число победителей, но они не огорчились, доработали свой проект, уменьшили сумму, и представили разработку на второй конкурс. Ждут результатов. По словам Екатерины Маркштедер, им важна эта финансовая помощь, так как благодаря ей они могут расширить возможности по оказанию услуг для детей с инвалидностью.

Анжела Лебедева