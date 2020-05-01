В Ишимской больнице запустили новое лор-оборудование

пресс-службы Областной больницы № 4 пресс-службы Областной больницы № 4

Автоматизированное рабочее место врача-оториноларинголога оборудовали в детской поликлинике Областной больницы № 4 в Ишиме.

Устройство называют лор-комбайном - это новое поколение оборудования для диагностики патологий горла, носа, а также заболеваний среднего и наружного уха с помощью эндоскопа. Оборудование закупили в рамках программы "Бережливая поликлиника" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Теперь мы можем более точно устанавливать диагноз по результатам осмотра. Видеосистема может сделать высококачественное фото или видео очага патологии, что очень важно для лечения", - рассказала врач-оториноларинголог поликлиники Мария Коровкина.

С помощью новой установки доктор может максимально удобно и почти безболезненно удалять серные пробки из ушей, проводить аспирацию носовых ходов и придаточных пазух, распылать лекарство, промывать миндалины, лечить аденоидные вегетации. Эндоскопия – абсолютно безвредная процедура, которая не оставляет неприятных ощущений или осложнений, сокращает длительность диагностики,а результаты выдаются уже через пару минут после процедуры.

Добавим, что детская поликлиника областной больницы № 4 обслуживает более 33 тыс. детей из Ишима и близлежащих районов. Ранее на подобное эндоскопическое обследование им приходилось ездить в Тюмень, теперь все манипуляции можно провести в Ишиме в рамках программы ОМС, сообщает пресс-служба медучреждения.