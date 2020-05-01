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Новая программа "Образовательная среда" стартует 27 мая

Общество, 12:31 19 мая 2020

edu.gov.ru/ | Фото: edu.gov.ru/

Трансляцию новой дискуссионной программы "Образовательная среда" запускает портал "Российское образование". Она посвящена развитию российского образования, и будет выходить еженедельно по средам на площадке федерального портала "Российское образование" edu.ru и сообщества Минпросвещения России, сообщает министерство.

Старт проекта запланирован на 27 мая. В 15 часов (мск) пройдет эфир "Итоги учебного года: как школы справились с онлайн-обучением". Его проведут главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина; и.о. директора Института стратегии развития образования РАО, кандидат педагогических наук, доцент Наталья Алтыникова; замдиректора гимназии № 12 Липецка, учитель информатики и физики, победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2015" Алла Волкова.

Модератором дискуссии выступит заведующий лабораторией Медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ, обозреватель "Комсомольской правды" Александр Милкус.

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# Минпросвещения РФ , образование

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