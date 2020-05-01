Школа программирования ведет набор слушателей по трем направлениям

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Набор на направления - PHP-программирование (Bitrix), Python-программирование, курс по JAVA (начальный уровень) - открылся в школе программирования, которая работает в Тюменской области с 2017 года, сообщает региональный департамент информатизации.

С учетом текущей ситуации в регионе все новые курсы в школе проходят полностью в онлайн-формате. На занятиях преподаватели дают необходимую базу знаний, чтобы человек в дальнейшем самостоятельно мог развиваться в этой сфере. Программирование доступно каждому. Курсы школы позволяют начать с основ, а затем повышать свой уровень, пополняя копилку навыков новыми языками программирования.

Каждый из трех курсов длится два месяца. Набор будет идти неделю: до 25 мая по курсам PHP и JAVA, и до 26 мая - по Python. До этого времени нужно заполнить анкету и пройти входное тестирование на знание азов программирования, алгоритмов и логики. Так, у начального курса по JAVA вопросы несложные: для подготовки к тестированию достаточно потратить немного времени на изучение базового материала по основным понятиям программирования в интернете и освежить свои знания со школьных уроков информатики. По результатам тестирований будут сформированы группы. В конце обучения слушатели пройдут экзамен, по итогам которого получат сертификаты, подтверждающие овладение новыми направлениями.

С момента запуска школы в программирования выпускниками школы стали более 600 человек, многие из которых успешно работают на региональном IТ-рынке.

Цели и задачи по формированию нового IТ-кластера в регионе заложены в региональном проекте "Кадры для цифровой экономики" в рамках национальной программы "Цифровая экономика".