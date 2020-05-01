"Академия вечеринок" набирает студентов

| Фото: общегородские официальные мероприятия во "ВКонтакте" | Фото: общегородские официальные мероприятия во "ВКонтакте"

"Академию вечеринок" открывает центр культуры и творчества "Тюмень" ко Дню защиты детей. У каждого юного тюменца есть шанс поступить и выиграть достойные призы, сообщает администрация Тюмени.

Проект стартует 30 мая и продлится до седьмого июня.

Организаторы будут выкладывать в группе ролики с заданиями от любимых детских героев: куклы Лол, Эвереста, Карамельки, Инстаграма, Ютуба и других. Ребятам нужно будет внимательно посмотреть ролик и выполнить задание, сняв его на видео. Приемная комиссия академии отберет лучшие работы и примет участников в ряды студентов "Академии вечеринок".

Юные тюменцы посоревнуются за кольцевую лампу, PowerBank и энциклопедию. Параллельно в группе пройдет конкурс репостов с главным призом – коробкой суперсладостей.