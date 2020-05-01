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В Тюмени осудили сбившего пешехода водителя

Происшествия, 18:26 19 мая 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

21-летнего водителя, который въехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

ДТП произошло 15 декабря 2019 года около 17 часов. Из материалов уголовного дела следует, водитель автомобиля Кia у регулируемого перекрестка улиц Магистральная и Избышева, желая объехать стоявшие впереди машины, пересек на красный запрещающий сигнал светофора сплошную линию. Он выехал на встречную полосу и на пешеходном переходе сбил молодого человека.

"Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью", – добавили в надзорном органе.

Суд назначил подсудимому один год ограничения свободы. Ему запрещено выезжать за пределы Тюмени и менять постоянное место жительства без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, предстоит один раз в месяц являться в инспекцию на регистрацию.

Суд также взыскал с осужденного в пользу потерпевшего 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

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# пешеходы , прокуратура , суд

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