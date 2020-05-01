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Тюменца отправили в колонию за сбыт килограмма наркотиков

Происшествия, 18:56 19 мая 2020

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

На семь лет отправился в колонию строгого режима тюменец за сбыт килограмма наркотиков. Наркодельца задержали в Тобольске, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в конце октября 2019 года мужчина специально приехал в Тобольск для сбыта наркотиков через тайники. Вскоре он попал в поле зрения сотрудников полиции.

5 ноября наркодельца задержали возле одного из домов, в подъезде которого он сделал две закладки. Наркотики нашли также и на съемной квартире и в нескольких тайниках. Всего было изъято более килограмма наркотических средств.

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# наркотики , суд , Тобольск , уголовное дело

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