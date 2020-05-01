Тюменской блокаднице вручили новый телефон

| Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия | Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия

Новый телефон подарил тюменской блокаднице Нине Лисовенко секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, сообщает пресс-служба партии.

В День Победы Андрей Артюхов поздравлял ветерана по телефону и обратил внимание на плохую связь.

"Оказалось, старенький телефон Нины Александровны не всегда хорошо работает. Чтобы она оставалась на связи, могла общаться с нами, с друзьями и родными, решил приобрести для нее новый аппарат", - рассказал Андрей Артюхов.

Блокадница поблагодарила за неожиданный подарок, а главное - за постоянную заботу и внимание. Подаренный мобильный телефон сразу подключили и настроили так, чтобы Нине Алексеевне было удобно им пользоваться.

Когда началась война, Нине Алексеевне было всего пять лет. Отец ушел на фронт, а мать вместе с девочкой остались в Ленинграде. В сентябре 1942 года в их дом попала бомба, мама погибла, а маленькую Нину вместе с другими детьми эвакуировали из блокадного города в Тобольский район. Позже она перебралась в Тюмень, где и живет.

Андрей Артюхов много лет знаком с Ниной Алексеевной Лисовенко. Впервые они встретились в декабре 2009 года, когда секретарь регионального отделения вручал юбилейные медали жителям блокадного города, проживающим ныне в регионе. После этого он не раз приглашал ветерана на мероприятия, приуроченные ко Дню снятия блокады Ленинграда, лично поздравлял ее с памятными датами.

Ветеран предложила зайти попить чай и пообщаться, но из-за мер безопасности в связи с коронавирусом решили встретиться позже.