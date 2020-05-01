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Пожарные спасли баню в Тюмени

Происшествия, 12:06 20 мая 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Огнеборцы ликвидировали пожар в бане в Тюмени на ул. Колокольникова, 44 19 мая. Сообщение о пожаре поступило около 22 часов. Горела баня размерами пять на девять метров.

"На месте происшествия работали сотрудники 40-й пожарно-спасательной части. Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Огонь повредил отделку и потолочные перекрытия на общей площади 20 квадратных метров. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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