Родителям особых детей расскажут о современных методах абилитации

| Фото: центр инноваций социальной сферы Тюменской области | Фото: центр инноваций социальной сферы Тюменской области

Региональная онлайн-конференция для родителей и педагогов по комплексной абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья "Особое детство-2020" пройдет 25 мая, сообщает Центр инноваций социальной сферы Тюменской области.

В мероприятии примут участие родители особых детей с ДЦП, генетическими заболеваниями, ментальными нарушениями и задержкой развития различного генеза, на вопросы которых ответят педагоги, врачи и реабилитологи. Гостями конференции станут специалисты из России, Венгрии, которые представят собственный опыт использования различных методов и методик в абилитации детей с нарушениями развития.

Конференция начнется 25 мая с 12 часов 30 минут. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Leader ID.