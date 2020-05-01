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Родителям особых детей расскажут о современных методах абилитации

Общество, 08:10 22 мая 2020

центр инноваций социальной сферы Тюменской области | Фото: центр инноваций социальной сферы Тюменской области

Региональная онлайн-конференция для родителей и педагогов по комплексной абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья "Особое детство-2020" пройдет 25 мая, сообщает Центр инноваций социальной сферы Тюменской области.

В мероприятии примут участие родители особых детей с ДЦП, генетическими заболеваниями, ментальными нарушениями и задержкой развития различного генеза, на вопросы которых ответят педагоги, врачи и реабилитологи. Гостями конференции станут специалисты из России, Венгрии, которые представят собственный опыт использования различных методов и методик в абилитации детей с нарушениями развития.

Конференция начнется 25 мая с 12 часов 30 минут. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Leader ID.

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# интернет-конференция , особые дети

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