День славянской письменности и культуры в Тюмени пройдет в режиме онлайн

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Учреждения культуры Тюменской области присоединятся к празднованию Дня славянской письменности и культуры в режиме онлайн. Мероприятия состоятся 24 мая, сообщает областной департамент культуры.

Тюменские учреждения отметят этот день праздником хорового пения. Тюменское концертно-театральное объединение на сайте, в группе "ВКонтакте", а также в официальном сообществе Тюменской области "ВКонтакте" покажет программу Дня славянской письменности и культуры, состоявшего 24 мая 2019 года в Тюменской филармонии. Начало трансляции в 12 часов по местному времени.

Среди участников концерта - сводный хор Тюменской области. В его составе – хоровая капелла Тюменской филармонии, академические и детские хоры Тюменского государственного института культуры, хоровые коллективы и солисты детских школ искусств "Гармония", "Этюд", "имени В. Знаменского", школы "Лира", ДК "Поиск", Дворца творчества и спорта "Пионер", а также хор Тобольской семинарии, хор женской гимназии в сопровождении Тюменского филармонического оркестра.

Зрители концерта услышат духовные и классические композиции, произведения советских композиторов, написанные для детей, а также песни из российских мультипликационных фильмов.

В 13 часов 30 минут по местному времени Тюменское концертно-театральное объединение приглашает вспомнить концерт, который проходил в 2016 году на Цветном бульваре. Программа была посвящена Дню букваря. Увидеть концерт можно также на онлайн-площадках.

Исторические моменты, посвященные памятной дате, покажут и в информационных выпусках телепрограммы "Вести". А на телеканале "Культура" в 13 часов по московскому времени пройдет трансляция тематического документального фильма, перед которой с праздничным приветствием к зрителям обратится Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.