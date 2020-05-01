Тоболячка перевела мошенникам более ста тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Тобольска перевела на неизвестный счет 153 тыс. рублей, поверив мошеннику, сообщает региональное управление МВД России.

Полицейские установили, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник заверил тоболячку, что мошенники пытаются получить доступ к её счетам, поэтому необходимо перевести имеющиеся денежные средства на резервный счет. Не убедившись в достоверности информации, женщина подошла к банкомату и под диктовку мошенника выполнила ряд операций и в итоге перевела на неизвестный счет 153 тыс. рублей.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".

Полицейские занимаются поиском фигуранта и рекомендуют гражданам быть внимательными и предусмотрительными. И напоминают, сотрудники банка не просят переводить денежные средства на другие счета, так действуют только мошенники. В случае поступления подобного звонка не стоит теряться, прервите телефонный разговор и перезвоните на горячую линию соответствующего банка или обратитесь непосредственно в отдел финансовой организации. Ни в коем случае не выполняйте операции по банковским счетам, не убедившись в достоверности поступившей информации.