Тоболячка перевела мошенникам более ста тысяч рублей
Жительница Тобольска перевела на неизвестный счет 153 тыс. рублей, поверив мошеннику, сообщает региональное управление МВД России.
Полицейские установили, что потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник заверил тоболячку, что мошенники пытаются получить доступ к её счетам, поэтому необходимо перевести имеющиеся денежные средства на резервный счет. Не убедившись в достоверности информации, женщина подошла к банкомату и под диктовку мошенника выполнила ряд операций и в итоге перевела на неизвестный счет 153 тыс. рублей.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".
Полицейские занимаются поиском фигуранта и рекомендуют гражданам быть внимательными и предусмотрительными. И напоминают, сотрудники банка не просят переводить денежные средства на другие счета, так действуют только мошенники. В случае поступления подобного звонка не стоит теряться, прервите телефонный разговор и перезвоните на горячую линию соответствующего банка или обратитесь непосредственно в отдел финансовой организации. Ни в коем случае не выполняйте операции по банковским счетам, не убедившись в достоверности поступившей информации.