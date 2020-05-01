Тюменец за сбыт наркотика получил пять лет тюрьмы

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26-летний житель Тюмени признан виновным в совершении преступления по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в значительном размере". Суд приговорил его к реальному сроку лишения свободы, сообщает прокуратура Тюмени.

Как следует из материалов уголовного дела, в управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области поступила информация о причастности тюменца к сбыту наркотиков. За ним установили наблюдение. 9 августа 2019 года во время раскладки гашиша по тайникам молодой человек был задержан. При его досмотре и в закладках было обнаружено около 10 гр. наркотиков. Тюменец активно сотрудничал со следствием, в связи с чем находился на подписке о невыезде, но вскоре скрылся. Беглеца задержали в марте 2020 года во Всеволожске Ленинградской области и этапировали в Тюмень.

Суд назначил подсудимому 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.