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Более пяти километров семей водоснабжения отремонтируют в Ишиме

Экономика, 17:37 22 мая 2020

администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

5,2 км сетей водоснабжения и 6 км сетей водоотведения предстоит отремонтировать рабочим до начала осени, сообщает администрация Ишима.

О работа по подготовке к зиме 2020-2021 годов говорил глава муниципалитета Федор Шишкин с руководителями предприятий коммунального комплекса.

Водопроводные сети заменят на ул. Интернациональной, ул. Луначарского, ул. Чайковского, ул. Московской, ул. М.Садовой. Состоялся аукцион на ремонт самотечного коллектора на ул. Свердлова и ул. Рокоссовского, напорного коллектора от ул. Пономарева до ул. Ишимской. Это позволит разгрузить существующие сети в центральной части города и минимизировать количество аварийных ситуаций.

По инвестиционной программе АО "СУЭНКО" предстоит заменить подводящие сети к котельной №2 по ул. Большой, к квартальной котельной по ул. Ершова. На 4-х котельных (квартальной по ул. Ершова, №2 по ул. Большой, №7 по ул. Ленина и №29 по ул. Карла Маркса) запланирована замена насосного и котельного оборудования. Эти работы обеспечат безаварийное функционирование систем в зимний период, снизят потери тепловой энергии.

Глава города Федор Шишкин поставил перед департаментом городского хозяйства задачу завершить подготовку к отопительному сезону до середины августа.

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# водоснабжение , Ишим , отопительный сезон , ремонт

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