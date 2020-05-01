В Тюмени ищут очевидцев обрушения пешеходного моста

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Госавтоинспекция Тюменской области ищет очевидцев обрушения пешеходного моста в районе с. Каскара.

Напомним, 8 мая на 14-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск КамАЗ-манипулятор, проезжая под переходом, задел его стрелой. Пешеходник упал на автомобиль "Газель".

Для установления обстоятельств инцидента очевидцев просят обратиться в отдел административной практики и дознания МЧС России по Тюмени и Тюменскому району. Тел.: 43-31-69, 43-75-97 и 8-912-392-69-10.