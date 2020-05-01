  • 22 мая 202022.05.2020пятница
  • USD70,9240
    EUR77,7965
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Авария с участием такси и грузовика произошла в Тюмени

Происшествия, 14:53 22 мая 2020

Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Авария с участием такси и грузовика произошла на ул. Федюнинского в Тюмени утром 22 мая. Пострадала водитель такси.

"На улице Федюнинского заглох автомобиль Renault Logan – такси. Из него вышла женщина-водитель, решила посмотреть, что случилось. В это время в заднюю часть такси въехал грузовой автомобиль "ГАЗ". От удара грузовик опрокинулся", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пассажиры такси не пострадали. Легкие травмы получила водитель такси. Ей оказали помощь на месте. Водитель грузовика не пострадал.

После аварии движение транспорта на этом участке было ограничено, образовалась пробка. Сейчас затруднений на дороге нет.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:53 22.05.2020Авария с участием такси и грузовика произошла в Тюмени
14:43 22.05.2020Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в тюменской многоэтажке
14:08 22.05.2020Бывшего чиновника из Ялуторовска ждет суд за взятки
13:20 22.05.2020Тюменские спасатели достали провалившуюся в канаву корову