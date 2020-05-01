Авария с участием такси и грузовика произошла в Тюмени

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Авария с участием такси и грузовика произошла на ул. Федюнинского в Тюмени утром 22 мая. Пострадала водитель такси.

"На улице Федюнинского заглох автомобиль Renault Logan – такси. Из него вышла женщина-водитель, решила посмотреть, что случилось. В это время в заднюю часть такси въехал грузовой автомобиль "ГАЗ". От удара грузовик опрокинулся", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Пассажиры такси не пострадали. Легкие травмы получила водитель такси. Ей оказали помощь на месте. Водитель грузовика не пострадал.

После аварии движение транспорта на этом участке было ограничено, образовалась пробка. Сейчас затруднений на дороге нет.

Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова