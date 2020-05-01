Научная онлайн-конференция "Кризис и посткризис" пройдет в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Научная онлайн-конференция "Кризис и посткризис" пройдет в ТюмГУ 19–22 июня. Главной темой мероприятия станут глобальные и локальные кризисы в осмыслении гуманитарных и общественных наук, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В режиме онлайн пройдут следующие тематические секции: 19 июня с 12 часов 30 минут до 14 часов 30 минут - культура и идентичность перед вызовами глобальных кризисов: смена культурных универсалий, ценностей и ориентиров в личностном и общественном сознании в переломные моменты в истории человечества; отражение "страшных лет" и стремление "обжить катастрофу", ценностный потенциал религии и духовных воззрений в кризисные и посткризисные периоды; "катастрофическая" действительность.

19 июня с 15 часов 30 минут до 17 часов 30 минут - социальное и экономическое пространство в эпоху фундаментальных изменений: основные уроки глобальных и локальных кризисов для общества и экономики; контуры посткризисной социально-экономической политики; модели преодоления "турбулентности".

20 июня, с 12 часов 30 минут др 14 часов 30 минут - современный миропорядок и безопасность: риски и переломные периоды. Новые возможности и стратегии в сфере устойчивого мирового и регионального развития в условиях внезапного или прогнозируемого кризиса; борьба и перераспределение влияния политических акторов; глобальные и локальные угрозы международной системе

20 июня, с 15 часов 30 минут до 17 часов 30 минут - влияние антропогенных и техногенных кризисов на устойчивое мировое развитие: особенности возникновения и протекания современных катастроф, инструменты мониторинга, оценки, предупреждения возникновения, контроля и устранения последствий опасных явлений техногенного и социального характера.

22 июня, с 12 часов 30 минут до 14 часов 30 минут - глобальные и локальные кризисы: историческое осмысление: историческая интерпретация опыта социальных и иных катаклизмов в жизни обществ; императивы исторического развития в условиях кризиса и посткризиса; исторические практики преодоления глобальных и локальных общественных катастроф.

По результатам докладов участников научного мероприятия будет выпущен электронный сборник научных работ. Видеоматериалы сессий будут размещены в открытом доступе.

Для участия в работе секций в качестве слушателя необходимо зарегистрироваться. Вопросы об участии в конференции можно направить организационному комитету g.r.sufiyanova@utmn.ru, e.o.muslimova@utmn.ru.