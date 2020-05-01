Более трех килограмм наркотиков изъяли из оборота тюменские полицейские

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

400 грамм метилэфедрона изъяли тюменские полицейские у жителя Московской области. Наркотики в пластиковых свертках нашли в автомобиле, сообщает региональное УМВД.

Инспекторы ДПС остановили машину на 317 километре дороги Екатеринбург - Тюмень. При проверке документов водителя полицейские заметили, что пассажир иномарки заметно нервничает.

В ходе досмотра багажа стражи порядка обнаружили несколько пластиковых свертков с порошком. Экспертиза установила, что вещество является N-метилэфедроном. Было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере". Максимальная санкция статьи – 20 лет лишения свободы.

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Также сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили в лесных массивах Первоуральского городского округа Свердловской области четыре тайника с метилэфедроном и метилметкатиноном. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 3,3 кг наркотиков. Задержанный 35-летний житель Московской области заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.