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Селянин украл сбережения старшего брата

Происшествия, 15:14 24 мая 2020

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

60 тыс. рублей похитили у жителя Упоровского района. По подозрению в краже задержан младший брат мужчины, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию обратился 58-летний житель села Скородум. Он рассказал, что у него похитили деньги. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался брат потерпевшего.

Ранее судимый мужчина признался полицейским, что знал, где в доме брат хранит деньги. Находясь в гостях у родственника, он выбрал момент и похитил сбережения брата из кладовки. Потерпевший заметил пропажу только через неделю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый дожидается суда под подпиской о невыезде.

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# кража , уголовное дело , Упоровский район

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