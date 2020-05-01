Селянин украл сбережения старшего брата

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

60 тыс. рублей похитили у жителя Упоровского района. По подозрению в краже задержан младший брат мужчины, сообщает УМВД по Тюменской области.

В полицию обратился 58-летний житель села Скородум. Он рассказал, что у него похитили деньги. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался брат потерпевшего.

Ранее судимый мужчина признался полицейским, что знал, где в доме брат хранит деньги. Находясь в гостях у родственника, он выбрал момент и похитил сбережения брата из кладовки. Потерпевший заметил пропажу только через неделю.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый дожидается суда под подпиской о невыезде.