В Ишиме готовятся к летней оздоровительной компании

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семь досуговых площадок по месту жительства и 11 спортивных подготовлены в Ишиме к летней оздоровительной кампании. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

"Как только будут сняты ограничительные меры, они начнут действовать. Одновременно с этим сформировано штатное расписание пришкольных лагерей, укомплектованы отряды, и мы готовы предварительно с 1 июля приступить к работе", - пояснил замглавы.

Он добавил, что в Ишиме действует институт наставников и кураторов по деятельности с детьми из группы особого внимания. С ребятами работают, помогают, оказывают помощь и поддержку, осуществляют контроль, организуют досуговую занятость.

"Благодаря серьезной комплексной работе в прошлом году наблюдалось снижение показателей по подростковой преступности, с начала года эта тенденция продолжается", - подчеркнул Борис Долженко.

По словам замглавы, в работе с семьями помогают социально-ориентированные некоммерческие организации. В Ишиме их 43. Каждая имеет поддержку из муниципального бюджета за счет участия в грантовых программах, конкурсах муниципального уровня, что на старте очень важно.

Борис Долженко выразил надежду, что летняя оздоровительная кампания состоится и отметил, что со стороны административного и педагогического ресурсов для этого сделано все, вопрос за развитием ситуации.

Инна Кондрашкина