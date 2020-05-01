  • 25 мая 202025.05.2020понедельник
  • USD71,8804
    EUR78,4431
  • В Тюмени 11..13 С 11 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сто тридцать временных рабочих мест создадут в Уватском районе

Общество, 18:17 25 мая 2020

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Сто тридцать временных рабочих мест, в том числе 57 - для безработных граждан, создадут в Уватском районе в 2020 году, сообщает администрация муниципалитета.

Глава района Сергей Путмин и директор Центра занятости населения Татьяна Белова рассмотрели вопросы организации общественных работ.

На общественные работы уже приняли 37 граждан. Их трудоустроили в Комплексном центре социального обслуживания населения и сельских администрациях. Больше всего рабочих мест создали в Красноярском, Осинниковском, Уватском и Горнослинкинском сельских поселениях.

"В Уватском сельском поселении с начала года приняты на работу семь человек. Всего создадим 30 временных рабочих мест в этом году. Граждане занимаются уборкой мусора, косят траву. Скоро начнут прибирать кладбище", – сообщил глава Уватского сельского поселения Виктор Елесин.

Он отметил, что на общественные работы получится принять больше тридцати человек. В бюджете сельского поселения планируется изыскать дополнительные средства на создание еще десяти мест для временного трудоустройства.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# трудоустройство , центр занятости

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:58 25.05.2020В Каменском участковом лесничестве высадили девять тысяч деревьев
19:43 25.05.2020Тюменское МЧС предупреждает об ухудшении погоды
19:29 25.05.2020Тигровая Венона ждет хозяев
18:59 25.05.2020Ученые: мытье рук значительно снижает риск заражения COVID-19