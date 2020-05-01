Сто тридцать временных рабочих мест создадут в Уватском районе

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Сто тридцать временных рабочих мест, в том числе 57 - для безработных граждан, создадут в Уватском районе в 2020 году, сообщает администрация муниципалитета.

Глава района Сергей Путмин и директор Центра занятости населения Татьяна Белова рассмотрели вопросы организации общественных работ.

На общественные работы уже приняли 37 граждан. Их трудоустроили в Комплексном центре социального обслуживания населения и сельских администрациях. Больше всего рабочих мест создали в Красноярском, Осинниковском, Уватском и Горнослинкинском сельских поселениях.

"В Уватском сельском поселении с начала года приняты на работу семь человек. Всего создадим 30 временных рабочих мест в этом году. Граждане занимаются уборкой мусора, косят траву. Скоро начнут прибирать кладбище", – сообщил глава Уватского сельского поселения Виктор Елесин.

Он отметил, что на общественные работы получится принять больше тридцати человек. В бюджете сельского поселения планируется изыскать дополнительные средства на создание еще десяти мест для временного трудоустройства.