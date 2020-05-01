Деревья в тюменских парках атаковала тля

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Опасных вредителей обнаружили на деревьях в Тюмени специалисты ЛесПаркХоза. Теплая зима и весенняя жара создали благоприятное условия для размножения тли, сообщает городская администрация.

Зеленую яблонную тлю нашли при плановом осмотре деревьев на рябинах и яблонях в сквере Гимназистов, сквере Уютном и на бульваре Детства 25 мая.

Как отмечают в ЛесПаркХозе, это опасный вредитель плодовых, ягодных и некоторых лесных культур. Развивается тля на семечковых с начала весны до поздней осени, а размножается с высокой скоростью. Обработки зеленых территорий от вредителя будут проведены в ближайшее время.