Как купить квартиру в ипотеку под 1%

| Фото: Специализированный застройщик «Звезда» | Фото: Специализированный застройщик «Звезда»

Весна - традиционно жаркий период продаж квартир на рынке новостроек. Интернет пестрит рекламой банков и застройщиков, которая обещает низкие ставки. Льготная ипотека с господдержкой и дополнительная субсидированная ставка от самого застройщика на покупку квартиры в Тюмени, пожалуй, самая горячая тема после коронавируса.

Давайте разбираться, какими льготами при получении ипотечного кредита на покупку квартиры сейчас реально можно воспользоваться.

Новая льготная ипотека для всех

О существовании льготной семейной ипотеки, так ее называют в обиходе, знают многие. По условиям ее могут получить только семьи с двумя и более детьми, рожденными с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. Базовая ставка по ней составляет 5% годовых на весь срок кредита (займа).

В начале весны появилась специальная ипотека, которую можно взять для покупки квартиры или дома в сельской местности. Ее ставка составляет 2,7% годовых, но она сохраняется только пока действует государственное субсидирование, а дальше может быть повышена до базовой ставки на тот период времени, когда государство прекратит давать субсидии банкам. По условиям сельской ипотеки купленный объект нельзя будет продавать в течение пяти лет.

24 апреля 2020 года вышло постановление правительства РФ с условиями новой программы, по которой можно взять ипотеку под 6,5% годовых. Постановление вступило в силу со 2 мая 2020 года и будет действовать только по 1 ноября 2020 года.

Именно эта льготная ипотека сейчас вызывает максимальный интерес у тех, на чьи планы по покупке квартиры коронавирус не повлиял. Самым большим плюсом является то, что получить ее может любой гражданин РФ – и тот, кто не состоит в браке, и семьи без детей или с детьми/ребенком, рожденными до 2018 года, люди пенсионного возраста, у которых дети давно выросли и т.д. Ни возраст, ни семейное положение, ни количество и возраст детей не повлияют на выдачу новой льготной ипотеки. Главное, чтобы человек был гражданином России.

Что можно купить по новой льготной ипотеке

"Новую льготную ипотеку банк может одобрить только на покупку квартиры в новостройке. Должен быть заключен договор участия в долевом строительстве, уступки прав требования или купли-продажи готовой квартиры с самим застройщиком. На вторичное жилье и нежилые помещения (включая апартаменты) льготную ипотеку не дадут. В нашей компании по льготной ипотеке можно купить квартиру в ЖК "Атамари" (сдача в IV квартале 2021 года), ЖК "Гармония" (4 очередь в IV квартале 2020 года), в доме бизнес-класса REAL (сдача в II кв. 2020 года)", - отметил руководитель отдела продаж специализированного застройщика "Звезда" Александр Шестаков.

Льготная ипотека под 1% - миф или реальность?

Ипотека под 1% - это уникальное предложение специализированного застройщика "Звезда" на покупку квартир в новом жилом комплексе "Атамари".

"Мы разработали две программы внутри каждой из льготных ипотек. Так, льготную семейную ипотеку можно оформить двумя способами. Если семья планирует быстрое погашение ипотечного кредита, то мы готовы предложить вариант предоставления субсидированной ставки от самого застройщика в 1% годовых до конца строительства жилого комплекса. После получения ключей покупатели продолжают платить за ипотеку стандартные 5%. Но есть люди, которые рассчитывают, что полностью рассчитаются за ипотеку в течение первых трех-четырех лет и в таком случае – это очень выгодное предложение. Второй способ – взять ту же семейную ипотеку по сниженной ставке (также субсидирует сам застройщик) 3,6% годовых, но на весь срок кредитования. Если к нам приходит покупатель, который не подходит по условиям семейной ипотеки, то мы предлагаем новую ипотеку с господдержкой на условиях сниженной ставки до конца строительства под 2,4% годовых. После получения ключей ставка становится стандартной – 6,4% годовых до конца срока кредитования. Либо предлагаем пониженную ставку в 5% годовых до конца выплаты всей ипотеки", - подчеркнул Александр Шестаков.

Такие условия позволят существенно сэкономить на покупке квартиры в этот непростой период и обеспечить возможность своевременно выплачивать ипотеку, пока эпидемиологическая и экономическая ситуация в нашей стране полностью стабилизируется.

Новый жилой комплекс "Атамари"

Жилой комплекс "Атамари" - это новый проект в портфеле "Звезды", строительство которого началось в начале 2020 года. Срок сдачи запланирован на IV квартал 2021 года. Жилой комплекс будет расположен в районе "Тюменская слобода" с отлично развитой социальной инфраструктурой, в непосредственной близости к лесному массиву, который в дальнейшем станет большим природным парком, наравне с Гилевской рощей и Затюменским экопарком.

Новый жилой комплекс будет отличаться ярким дизайном фасада, большим двором-парком, приятными видами из окон.

В жилом комплексе "Атамари" будут реализованы такие важные составляющие:

· закрытая территория, видеонаблюдение, яркое ночное освещение;

· дизайнерская отделка мест общего пользования – подъезды, лифтовые холлы, лестничные площадки;

· пандусы для маломобильных групп населения, датчики света, бесшумные пассажирские и грузовые лифты;

· двор-парк – большой двор с ландшафтным дизайном и малыми архитектурными формами, детской и спортивной площадками.

Для специализированного застройщика "Звезда" при строительстве собственных жилых комплексов это является утвержденным стандартом качества. Компания понимает, что все эти элементы создают хорошую атмосферу для жизни в ЖК, обеспечивают высокий уровень безопасности и эстетического восприятия окружающей среды.

Купить квартиру в онлайн

На сегодняшний день специализированный застройщик "Звезда" полностью готов к взаимодействию с покупателями в онлайн-формате. При этом и стройка, и офис уже работают, строго соблюдая все рекомендации Роспотребнадзора по нераспространению коронавирусной инфекции.

Любой из покупателей может связаться с отделом продаж, выбрать наиболее удобный вариант коммуникации – по телефону, через видео-чат, с помощью переписки в любом удобном мессенджере. Мы можем провести видеоэкскурсию на по стройке, показать именно ту планировку выбранной квартиры, прислать точное описание и план и приступить к заключению и регистрации договора онлайн.

Специализированный застройщик "Звезда" (г. Тюмень, ул. Василия Подшибякина, 21, +7 (3452) 68-95-95, sk-zvezda72.ru).