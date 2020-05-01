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Заводоуковские школьники поучаствовали в Cuboro-конструировании

Общество, 11:00 26 мая 2020

группf Cuboro СОШ № 3 во "ВКонтакте" | Фото: группf Cuboro СОШ № 3 во "ВКонтакте"

37 ребят из городских и сельских школ Заводоуковского городского округа поучаствовали в муниципальных соревнованиях по Cuboro-конструированию.

В связи с эпидемиологической обстановкой состязания прошли онлайн. Ребята конструировали модели из деревянных блоков с желобом для прокатывания шара. Работы получились самых разных форм, с неожиданной траекторией шара и поворотами. С ними можно ознакомиться в группе Cuboro школы № 3 во "ВКонтакте".

Первое место по итогам занял представитель школы № 3 Ярослав Шведов. Второе место поделили Дарья Гаранина из Центра развития детей и молодежи Заводоуковска и Татьяна Исаева, школа № 3. Третье место у Андрея Трусова (Центр развития детей и молодежи) и Сергея Семенова (школа № 3).

Отметим, что задача таких состязаний - совершенствование у ребят навыков конструирования и моделирования, развитие пространственного воображения, логики, а также выявление и поддержка детей с нестандартным инженерным мышлением.

Евгения Шевцова

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# Заводоуковский городской округ , конструирование , моделирование , школьники

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