Юный тюменец стал призером онлайн-чемпионата по ушу

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Тюменский спортсмен Максим Курманов завоевал третье место на чемпионате по ушу. Соревнования впервые проходили в онлайн-формате и собрали более 540 сильнейших спортсменов из 37 субъектов РФ, сообщает городской многопрофильный центр.

От сборной команды Тюменской области борьбу за медали вели шесть спортсменов, среди них воспитанник ДЮСШ "Водник" Максим Курманов, завоевавший призовое место в программе "Таолу-наньгунь" в возрастной категории от 12 до 14 лет.

"Так как состязания проходили онлайн, необходимо было снять качественное видео. Максим к выполнению задачи подошел внимательно", – поделилась тренер детско-юношеской спортивной школы "Водник" Надежда Ширшова.

Максим Курманов занимается ушу с четырех лет. За его спиной соревнования городского, областного и всероссийского уровней, а копилка полна медалей различного достоинства.