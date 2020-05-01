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Около двух тысяч исетских ребят отдохнут в летних пришкольных лагерях

Общество, 12:43 27 мая 2020

архив ИИЦ "Заря" | Фото: архив ИИЦ "Заря"

1 тыс. 820 школьников Исетского района отдохнут в оздоровительных лагерях учебных учреждений муниципалитета.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отдела образования администрации района Ольга Быбина, в летней оздоровительной кампании примут участие 15 школ и учреждений дополнительного образования.

"С учетом эпидемиологической обстановки оздоровительные летние площадки начнут работу с 1 июля. До 23 августа будут организованы три смены, каждая по десять рабочих дней", - рассказала Ольга Быбина.

Программы деятельности для каждого лагеря с дневным пребывания уже разработаны, санитарно-эпидемиологическое заключения для осуществления деятельности получены.

Добавим, что в Исетском районе 3 тыс. 319 школьников. Планируемый охват составляет около 60 % от количества учащихся. Кроме этого, в районе будут действовать программы летнего трудоустройства подростков.

Ирина Кургузова

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# Исетский район , летние пришкольные лагеря , летняя оздоровительная кампания , школьники

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