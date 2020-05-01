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Школьница из Тюменской области подготовила лучший видеоурок по математике

Общество, 19:57 26 мая 2020

рдш.рф | Фото: рдш.рф

Школьница из Тюменской области стала победительницей во всероссийском конкурсе "Учимся дома". Светлана Ананьева из с. Омутинское представила лучший видеоурок в номинации "Математика", сообщает Российское движение школьников.

Весь апрель участники конкурса, учащиеся 7-10 классов, снимали ролики, объясняя правила и помогая разбираться в сложных темах по предметам начальных классов: русскому языку и математике, литературному чтению и окружающему миру, музыке и технологии.

Самыми востребованными предметами среди новоиспеченных учителей оказались математика и русский язык – базовые дисциплины малышей.

Светлана Ананьева представила лучший видеоурок по "Математике" и стала победительницей в номинации. В своем видео школьница использовала различные приемы, чтобы малыши с интересом смотрели урок и лучше запоминали информацию.

В конкурсе приняли участие 127 школьников со всех уголков страны. Победители станут участниками профильной смены Российского движения школьников во Всероссийском детском центре.

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# конкурсы , Российское движение школьников

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