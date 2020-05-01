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Тюменцев приглашают поучаствовать в проекте "Русский код"

Общество, 08:40 28 мая 2020

Детская школа "Этюд" во "ВКонтакте" | Фото: Детская школа "Этюд" во "ВКонтакте"

Проект "Русский код" детской школы искусств "Этюд" стартует на платформе ZOOM в июне, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Руководители детского фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" Николай и Ярослава Мельниковы дадут серию летних мастер-классов в режиме конференции.

6 июня в 16 часов Николай Мельников научит всех желающих этнохореографии на мастер-классе "Пляши по-русски". 8 июня в 16 часов Ярослава Мельникова проведет занятие по народному вокалу "Пение – дар человеку". 10 июня в 16 часов они начнут лекцию-концерт "Народный праздник. Традиции. Приметы. Песни"

Идентификатор конференции: 604 752 5238, пароль: 008770. Возрастная категория: 6+.

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# культура , пение , проекты , творчество , хореография

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