Тюменцев приглашают поучаствовать в проекте "Русский код"
Проект "Русский код" детской школы искусств "Этюд" стартует на платформе ZOOM в июне, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.
Руководители детского фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" Николай и Ярослава Мельниковы дадут серию летних мастер-классов в режиме конференции.
6 июня в 16 часов Николай Мельников научит всех желающих этнохореографии на мастер-классе "Пляши по-русски". 8 июня в 16 часов Ярослава Мельникова проведет занятие по народному вокалу "Пение – дар человеку". 10 июня в 16 часов они начнут лекцию-концерт "Народный праздник. Традиции. Приметы. Песни"
Идентификатор конференции: 604 752 5238, пароль: 008770. Возрастная категория: 6+.