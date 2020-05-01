Омутинские пожарные вытащили собаку из выгребной ямы

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Собаку, провалившуюся в выгребную яму, достали пожарные в Омутинском районе Тюменской области 26 мая.

Сообщение о том, что рядом с частным домом на ул. Шоссейная в яму попала собака, поступило в 7 часов 32 минуты.

По указанному адресу выезжали пожарные 119-й пожарно-спасательной части. Прибывшие на место увидели, что животное провалилось в выгребную яму.

Пожарные достали собаку из западни с помощью веревок. На операцию по спасению у них ушло несколько минут. Жизни животного ничего не угрожает.

Инна Пахомова