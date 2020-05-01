  • 27 мая 202027.05.2020среда
  • USD71,1408
    EUR77,7854
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Омутинские пожарные вытащили собаку из выгребной ямы

Происшествия, 11:25 27 мая 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Собаку, провалившуюся в выгребную яму, достали пожарные в Омутинском районе Тюменской области 26 мая.

Сообщение о том, что рядом с частным домом на ул. Шоссейная в яму попала собака, поступило в 7 часов 32 минуты.

По указанному адресу выезжали пожарные 119-й пожарно-спасательной части. Прибывшие на место увидели, что животное провалилось в выгребную яму.

Пожарные достали собаку из западни с помощью веревок. На операцию по спасению у них ушло несколько минут. Жизни животного ничего не угрожает.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , животные

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:20 27.05.2020Семнадцатилетний юноша без прав устроил ДТП в Утешево
11:53 27.05.2020Два водителя пострадали в утренней аварии в центре Тюмени
11:25 27.05.2020Омутинские пожарные вытащили собаку из выгребной ямы
10:10 27.05.2020Пожар на улице Ямской в Тюмени мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем