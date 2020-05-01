  • 27 мая 202027.05.2020среда
  • USD71,1408
    EUR77,7854
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Депутаты Тобольской думы станут участниками акции "Сад Памяти"

Общество, 13:03 27 мая 2020

Тобольская гордума во ВКонтакте | Фото: Тобольская гордума во ВКонтакте

Предложение - высадить 25 двухметровых яблонь на аллее в сквере Декабристов – поступило депутатам Тобольской гордумы от главы города Максима Афанасьева. Высадка дерева депутатом за свой счет - это станет доброй традицией, начиная с 2020 года - Года памяти и славы.

Об этом сказал глава Тобольска на заседании городской думы 26 мая.

"Акцию "Сад Победы" будем проводить не только в этом году. В городе очень много пространств, которые нуждаются в озеленении. При инициативном участии общественных организаций у нас есть возможность хорошо продвинуться в этом направлении", - сказал Афанасьев.

По словам главы города, высадка деревьев - настоящий поступок депутатов. Это память и социальная ответственность за это дерево. "Такими поступками, я уверен, мы будем прививать любовь и заботу к городу, городской среде", - заметил Афанасьев.

Местом высадки яблонь определена аллея в сквере Декабристов, которую заложили к 70-летию Победы.

"В свою очередь администрация города за ротондой высадит более 20 лип и кедров. Для того чтобы максимально озеленить общественное пространство", - добавил глава Тобольска.

Анжела Лебедева

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , деревья , Максим Афанасьев , сад Памяти , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:14 27.05.2020Образовательные программы для старшеклассников стартуют в Тюмени
13:03 27.05.2020Депутаты Тобольской думы станут участниками акции "Сад Памяти"
12:43 27.05.2020Около двух тысяч исетских ребят отдохнут в летних пришкольных лагерях
12:40 27.05.2020Водителей, следующих по маршруту Екатеринбург - Тюмень, предупреждают о затруднениях на трассе