Депутаты Тобольской думы станут участниками акции "Сад Памяти"

| Фото: Тобольская гордума во ВКонтакте | Фото: Тобольская гордума во ВКонтакте

Предложение - высадить 25 двухметровых яблонь на аллее в сквере Декабристов – поступило депутатам Тобольской гордумы от главы города Максима Афанасьева. Высадка дерева депутатом за свой счет - это станет доброй традицией, начиная с 2020 года - Года памяти и славы.

Об этом сказал глава Тобольска на заседании городской думы 26 мая.

"Акцию "Сад Победы" будем проводить не только в этом году. В городе очень много пространств, которые нуждаются в озеленении. При инициативном участии общественных организаций у нас есть возможность хорошо продвинуться в этом направлении", - сказал Афанасьев.

По словам главы города, высадка деревьев - настоящий поступок депутатов. Это память и социальная ответственность за это дерево. "Такими поступками, я уверен, мы будем прививать любовь и заботу к городу, городской среде", - заметил Афанасьев.

Местом высадки яблонь определена аллея в сквере Декабристов, которую заложили к 70-летию Победы.

"В свою очередь администрация города за ротондой высадит более 20 лип и кедров. Для того чтобы максимально озеленить общественное пространство", - добавил глава Тобольска.

Анжела Лебедева