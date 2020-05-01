  • 27 мая 202027.05.2020среда
  • USD71,1408
    EUR77,7854
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские росгвардейцы стали участниками акции "От сердца к сердцу"

Общество, 19:37 27 мая 2020

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более 50 росгвардейцев из Тюмени присоединились ко всероссийской донорской акции "От сердца к сердцу", сообщает пресс-служба региональной Росгвардии. Они пополнили запасы областной станции переливания крови более чем на 25 литров.

Среди сотрудников ведомства были и те, кто не первый раз пополняет банк крови. Многие из бойцов тюменского ОМОН являются донорами со стажем и на постоянной основе оказывают помощь медицинским учреждениям.

"Сотрудники отряда не только достойно выполняют служебные и боевые задачи, но и регулярно принимают участие донорских акциях и благотворительных мероприятиях. Приятно осознавать, что своим поступком ты спасаешь чью-то жизнь", - отметил заместитель командира ОМОН полковник полиции Александр Квиташов.

Заместитель главного врача Областной станции переливания крови Наталья Тюлькова поблагодарила росгвардейцев за регулярную помощь в пополнении банка крови и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# донорство , Росгвардия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:49 27.05.2020Восемьдесят деревьев в честь фронтовиков высадили в Вагайском районе
19:37 27.05.2020Тюменские росгвардейцы стали участниками акции "От сердца к сердцу"
19:25 27.05.2020Семьи Тюменской области могут побороться за приз от Дианы Гурцкой
18:59 27.05.2020Тобольских педагогов наградили за многолетний труд и высокое мастерство