Тюменские росгвардейцы стали участниками акции "От сердца к сердцу"

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Более 50 росгвардейцев из Тюмени присоединились ко всероссийской донорской акции "От сердца к сердцу", сообщает пресс-служба региональной Росгвардии. Они пополнили запасы областной станции переливания крови более чем на 25 литров.

Среди сотрудников ведомства были и те, кто не первый раз пополняет банк крови. Многие из бойцов тюменского ОМОН являются донорами со стажем и на постоянной основе оказывают помощь медицинским учреждениям.

"Сотрудники отряда не только достойно выполняют служебные и боевые задачи, но и регулярно принимают участие донорских акциях и благотворительных мероприятиях. Приятно осознавать, что своим поступком ты спасаешь чью-то жизнь", - отметил заместитель командира ОМОН полковник полиции Александр Квиташов.

Заместитель главного врача Областной станции переливания крови Наталья Тюлькова поблагодарила росгвардейцев за регулярную помощь в пополнении банка крови и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.