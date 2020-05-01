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Два лесных пожара ликвидировано в Тюменской области за сутки

Происшествия, 13:21 28 мая 2020

rosleshoz.gov.ru/ | Фото: rosleshoz.gov.ru/

Два лесных пожара в Юргинском и Нижнетавдинском районах ликвидировано за минувшие сутки, сообщает региональный диспетчерский пункт ГБУ ТО "Тюменская авиабаза".

Всего с начала 2020 года на территории Тюменской области ликвидировано 74 лесных пожара.

28 мая на территории Тюменской области в Тюменской, Ишимской и Тобольской авиазонах ожидается III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности), в Уватской авиазоне – II класс пожарной опасности (малая степень пожарной опасности).

По погодным условиям 28 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности), в Уватской авиазоне – II класс пожарной опасности (малая степень пожарной опасности). 29 мая во всех авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности).

Напомним, особый противопожарный режим в Тюменской области действует до 29 мая.

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